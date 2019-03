Die insolvente Elsflether Werft soll so schnell wie möglich einen neuen Eigentümer bekommen. Die Investorensuche habe begonnen, auch die Aufarbeitung der Umstände der Insolvenz schreite voran.

Für die mit der Sanierung der Gorch Fock beauftragte Elsflether Werft soll rasch ein neuer Eigentümer gefunden werden. "Wir beginnen jetzt mit der Investorensuche", kündigte der Generalbevollmächtigte der Werft, Tobias Brinkmann, gegenüber der WirtschaftsWoche an. "Parallel dazu gehen die Arbeiten an der Gorch Fock weiter und auch die Aufarbeitung des Falls nimmt Fahrt auf", so Brinkmann. Die Werft hatte vor gut einem Monat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, nachdem finanzielle Unregelmäßigkeiten bekannt wurden.

So soll die mittlerweile ...

