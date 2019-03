flatex Morning-news DAX update: Der japanische Nikkei verlor am Donnerstag 1,61 ...

Der japanische Nikkei verlor am Donnerstag 1,61 Prozent und schloss bei 21.033,76 Punkten. Auch die Börsen in Seoul, Shanghai und Shenzen verloren, der australische ASX200 hingegen konnte mit einem Kursgewinn von 0,65 Prozent bei 6.176,10 Punkten schließen. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit Kursverluste auf. Der Deutsche Aktienindex eröffnete am Donnerstag via Xetra mit 11.422,16 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex trat am Mittwoch auf der Stelle. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 11.419,04 Punkten mit einem Minus von 0,44 Indexpunkten. An der charttechnischen Ausgangslage hat sich im Vergleich zum Vortag nichts verändert. Nach wie vor gelten die gesetzten Hoch- und Tiefmarken mit dem Jahreshoch des 19. März 2019 bei 11.823,21 Punkten und dem Tief des 26. März 2019 bei 11.299,90 Punkten. Diesen Kursverlauf heranziehend, ergäben sich die nächsten Widerstände bei den Marken von 11.500/11.562/11.624/11.700 und 11.823 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 11.300 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.177/11.100 und 10.976 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/