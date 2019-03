Pünktlich zum Monatsende hat Nevada Copper ein Update zu den Bauarbeiten für die Kupfermine auf Pumpkin Hollow veröffentlicht. Zudem verstärkt man sich mit David Swisher im Vorstand. Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten zur geplanten zweiten Mine.

Arbeiten schreiten planmäßig voran

Seit November 2018 arbeitet Nevada Copper (0,38 CAD | 0,27 Euro; CA64128F1099) am Bau einer Kupfer-Mine auf der Liegenschaft Pumpkin Hollow in Nevada. Das Unternehmen will bereits im vierten Quartal in Produktion gehen. Laut dem neuesten Update des Unternehmens kommt man mit den Bauarbeiten wie geplant voran. Im östlichen Hauptschacht wurden die Stationen auf den Produktionsebenen abgeschlossen und man ist hier bis auf 1.000 Fuß Tiefe vorgestoßen. Im Hauptproduktionsschacht wurde die Arbeiten am Ventilationssystem fertiggestellt. An der Oberfläche hat man die Erdarbeiten nun vollständig beendet. Zudem wurde bereits das Fundament für die Verarbeitungsanlage gegossen.

Swisher rückt in Vorstand auf

Wie geplant wird zudem Philip Day seine Aufgabe als COO nun endgültig niederlegen und künftig als nicht exekutives Vorstandsmitglied (entspricht dem deutschen Aufsichtsrat) das Unternehmen weiter unterstützen. Day wird auch Teil des technischen Beirats werden. An seine Stelle in den Vorstand rückt per heute David Swisher. Als "Senior ...

