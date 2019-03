Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Mit dem vierten Quartal und dem Ausblick auf 2019 habe der Mobilfunkanbieter die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mögliche Dividendenkürzung sei zwar keine komplette Überraschung, könnte aber dennoch auf die Investorenstimmung schlagen. Kurzfristig bleibe der Fokus wohl weiter auf die Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen in Deutschland gerichtet. Eine teure Auktion dürfte im Aktienkurs bereits eingepreist sein./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-03-28/10:35

ISIN: DE0005545503