Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch wieder leicht nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Dabei seien die Notierungen bereits an der Hürde bei 68,35 USD gescheitert. Es bestehe aktuell die Möglichkeit eines weiteren Rücklaufs in Richtung des Aufwärtstrends im Bereich der bei 66,11 USD liegenden Unterstützung. ...

