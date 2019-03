Am Mittwoch Nachmittag stieg der DAX kurzzeitig mal wieder über 11.500 Punkte. Danach ging es für ihn jedoch wieder etwas abwärts. Am Ende des Tages ging er komplett unverändert aus dem Handel. Er schloss wie schon am Vortag bei 11.419 Punkten.



