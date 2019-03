Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Merck. Charttechnisch ist die Lage aktuell äußerst spannend. Der Kurs befindet sich an einer wichtigen Marke und steht kurz vor dem Ausbruch. Auch fundamental wird es heiß, Merck peilt eine Milliardenübernahme an.



Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.