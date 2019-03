Nachdem das türkische Tankschiff die Migranten aus Seenot gerettet hatte, bedrohten diese die Crew und zwangen den Kapitän zur Fahrt Richtung Malta.

Eine maltesische Spezialeinheit hat einen von Migranten vor der libyschen Küste entführten Tanker in ihre Gewalt gebracht. Anschließend sei das Kommando wieder an den Kapitän übergeben worden, teilte das Militär am Donnerstag mit. Kurz nach der Aktion legte das Schiff in Malta an. Die Migranten sollten der Polizei für Ermittlungen übergeben werden.

Die Besatzung des türkischen Tankers "El Hiblu 1" hatte am Mittwoch mehr als 100 Migranten im Mittelmeer gerettet. Diese zwangen nach italienischen und maltesischen Behördenangaben anschließend die Crew, Kurs Richtung Europa zu nehmen. ...

