A.S. Création (ISIN: DE000A1TNNN5) verzeichnete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatzrückgang um 8,8 Mio. EUR bzw. um 6,2 % von 143,3 Mio. EUR im Vorjahr auf 134,5 Mio. EUR. Damit lag der Umsatz am oberen Ende der zuletzt veröffentlichten Erwartungen für das Jahr 2018 von 125 Mio. EUR bis 135 Mio. EUR. Den größten Umsatzrückgang verzeichnete A.S. Création mit 10,7 % in den Ländern der Europäischen Union (ohne Deutschland), der Rückgang in Deutschland betrug lediglich 2,7 %. Mit der Inbetriebnahme der Tapetenproduktion in Minsk im März 2018 trug die weißrussischen Konzerngesellschaft Profistil im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals zu den Konzernumsätzen von A.S. Création bei. Dadurch konnte der Rückgang der Brutto-Umsätze in den osteuropäischen Ländern außerhalb der EU im Jahr 2018 auf 6,0 % begrenzt werden.

Verlust im Geschäftsjahr 2018 deutlich reduziert

A.S. Création weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Verlust vor Steuern in Höhe von -5,7 Mio. EUR (Vorjahr: -17,8 Mio. ...

