Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: CEO erwartet Erholung im Speicherchip-Markt in H2 - Aktienanalyse Der Markt für Speicherchips leidet weiterhin unter der schwächelnden Nachfrage und dem hohen Wettbewerbsdruck. Die negativen Rahmenbedingungen haben sich auch in den Zahlen von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) zum abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal 2018/19 niedergeschlagen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...