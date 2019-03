Dies teilte das Temenos am Donnerstag mit. Finanzielle Details werden nicht genannt.Canada Life werde seine bisherige Plattform upgraden, heisst es weiter. Dabei würden die Anlagewerte für das britische und kanadische Geschäft, mehr als 700 Fonds in über 2'000 verschiedenen Aktienklassen, in einer einzigen Technologielösung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...