Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018, in dem die Ergebnisziele deutlich übertroffen wurden, will die Vita 34 AG 2019 in den Expansionsmodus zurückkehren. So will man in diesem Jahr eine weitere Akquisition erfolgreich zum Abschluss bringen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte die zu den größten Zellbanken Europas gehörende Gesellschaft bei einem Umsatzplus von 6,3 % auf 20,4 Mio. Euro ein Ergebnisplus auf EBITDA-Basis von 155,9 % auf 4,7 Mio. Euro. Entsprechend verbesserte sich die operative Marge auf 23,1 %. Für 2019 peilt das Unternehmen ohne anorganische Effekte Umsatzerlöse in Höhe von 21,0 bis 23,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 5,0 und 5,6 Mio. Euro an. Angesichts der positiven Fundamentaldaten sollte sich der jüngste Aufwärtstrend der Aktie in den kommenden Monaten fortsetzen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info