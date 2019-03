Der Grafikchiphersteller NVIDIA (WKN:918422) hat sich am Montag bereit erklärt, 6,9 Mrd. US-Dollar in bar für Mellanox (WKN:A0MK4E) zu zahlen, einen Anbieter von Verbindungslösungen für Rechenzentren. NVIDIA soll sowohl Intel als auch Xilinx überboten haben, obwohl keines der beiden Unternehmen bestätigte, dass es am Wettbieten teilgenommen hat. Dieser Deal kommt zu einer Zeit, in der NVIDIA mit einem doppelten Problem konfrontiert ist, das seine beiden größten Segmente entgleisen lässt. Im Spielemarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...