Die Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG verabschiedet Siegfried Drost, Geschäftsführer Vertrieb, zum Ende des Geschäftsjahres 2018/2019 in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt ab 01. April 2019 Michael Mrachacz an, derzeit Leiter Customer Support & Services bei Uhlmann.Siegfried Drost war seit 1994 für Uhlmann tätig - zunächst als Leiter Verkauf Inland, ab 1997 als Geschäftsführer Vertrieb. In dieser Zeit konnte das Unternehmen, das Komplettlösungen für die Verpackung von Pharmazeutika anbietet, seinen Auftragseingang weiter entwickeln von 45 Mio. Euro (1994) auf ca. 440 Mio. Euro in der Uhlmann ...

