Zum 1. April hat Dominik Schwärzel (31) als Geschäftsführer in der Wilken Software Group die Verantwortung für die Bereiche Marketing und Vertrieb übernommen. Damit ergänzt er das bisher dreiköpfige Führungsteam mit Folkert Wilken, Peter Heinz (Entwicklung) und Dr. Jörg Vogt (Finanzen & Personal). Dominik Schwärzel ist seit fünf Jahren bei Wilken beschäftigt, zuletzt als persönlicher Referent von Folkert Wilken. Im Rahmen dieser Tätigkeit war er maßgeblich an der Konsolidierung und Neuausrichtung der Wilken Software Group beteiligt, die 2018 unter dem Namen "Projekt One" erfolgreich abgeschlossen wurde. "Dominik Schwärzel hat nicht nur im Rahmen von ,Project One' seine strategischen Fähigkeiten und Führungsqualitäten bewiesen. Auch an der erfolgreichen Positionierung unserer neuen P/5-Produktgeneration und dem Aufbau neuer Geschäftsfelder war er maßgeblich beteiligt", so Folkert Wilken. Als Geschäftsführer soll er sich deswegen vor allem um das Thema "Digitale Transformation" kümmern. "Die Digitalisierung eröffnet unseren Kunden in allen unseren Fokusbranchen unglaublich vielfältige Chancen, die es zu erschließen gilt. Denn damit eröffnen sich auch für uns spannende neue Geschäftsfelder", erklärt Dominik Schwärzel. Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik startete Dominik Schwärzel seine Karriere als Berater und Projektmanager bei der CGM Systema Deutschland GmbH, die zu den führenden Anbietern von Lösungen für den Akut-, Reha- und Sozialmarkt. Im Zuge der Übernahme der Komplettlösung für die stationäre Altenhilfe und Pflege von der Gebrüder Jung Informationssysteme GmbH wechselte Dominik Schwärzel zur Wilken Software Group. Dort übernahm er als Geschäftsbereichsleiter den Bereich Sozialwirtschaft. Parallel dazu absolvierte er die Weiterbildung "General Management" an der Management School St. Gallen. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

