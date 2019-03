Daimler bestätigt die jüngsten Gerüchte zur Zukunft seiner Kleinwagen-Marke Smart - somit ist nun offiziell: Daimler und Geely werden ein Joint Venture mit Sitz in China gründen, um die Marke Smart als Hersteller reiner Elektroautos global weiterzuentwickeln. Die Gründung des Joint Ventures, an dem Daimler und Geely zu je 50 Prozent beteiligt sind, soll voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...