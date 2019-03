Mainz (ots) - Woche 13/19



Fr., 29.3.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



19.00 heute



19.19 Wetter (VPS 19.20)



19.20 Was nun, Europa? (VPS 19.21/HD/UT) Fragen an die Spitzenkandidaten für die Europawahl Katarina Barley (SPD) und Manfred Weber (CSU) von Peter Frey und Bettina Schausten Deutschland 2019



19.45 Bettys Diagnose (VPS 19.25)



20.30 Professor T. (VPS 20.15)



21.30 Letzte Spur Berlin (VPS 21.15)



22.15 heute journal (VPS 22.00)



22.45 heute-show (VPS 22.30)



23.15 aspekte (VPS 23.00)



0.00 heute+ (VPS 23.45)



0.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann (VPS 0.00)



1.00 Starsky & Hutch (VPS 0.45) Jo-Jo



1.50 Starsky & Hutch (VPS 1.35) Zerstörte Illusion



2.35 Letzte Spur Berlin (VPS 2.25) (von 21.30 Uhr)



3.20 Professor T. (VPS 3.10) (von 20.30 Uhr)



4.20 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.10)



5.05- hallo deutschland 5.30



(Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)



Woche 16/19



Do., 18.4.



Bitte korrekte Schreibweise bei Rolle/Darsteller beachten:



20.15 Lotta & der schöne Schein Dekan Ingenberg David Bunners



Bitte streichen: David C. Brunners



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246