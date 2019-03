Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für SAF-Holland von 15 auf 11 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Kursziel reflektiere seine gesunkenen Gewinnschätzungen für 2019 bis 2020 angesichts eines schwächer als erwartet ausgefallenen vierten Quartals und des Margendrucks, schrieb Analyst Edward Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Aussichten für den Lkw-Zulieferer seien zwar positiv, doch könne sich die Situation in den Endmärkten jeder Zeit wieder verschlechtern, warnte er./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-03-28/11:30

ISIN: LU0307018795