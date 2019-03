Singulus hat im Vorjahr weiter an Dynamik hinzugewonnen und somit die konzerneigene Prognose vollständig erfüllt. Das Segment Solar verlief erfolgreich. Erfreulich waren außerdem die positiven Entwicklungen in den Bereichen Halbleiter, Dekorative Schichten sowie Medizintechnik. Heute außerdem in den News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig beschließt Bondaufstockung und PNE bleibt auf Wachstumskurs. Singulus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...