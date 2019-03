Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind in den ersten zwei Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf umgerechnet 93,5 Milliarden Euro zurückgegangen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Der Rückgang sei hauptsächlich auf niedrigere Preise in sowohl der Ölverarbeitung als auch in der Auto-, Stahl- und Chemieindustrie zurückzuführen. ...

