Der Veröffentlichung von Zahlen von Tilray Inc. wohnt immer eine gewisse (An)Spannung inne. Investoren und Analysten zeigten sich in Bezug auf die vor einigen Tagen vorgelegten Zahlen im Großen und Ganzen aber zufrieden, auch wenn das Zahlenwerk dem Aktienkurs nicht nachhaltig hat Beine machen können. Und so setzt sich das gewohnte Bild aus den letzten Wochen fort. Die Aktie tendiert seitwärts. Kommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...