CERGY, Frankreich, March 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Visteon Corporation (Nasdaq: VC) führt im brandneuen PEUGEOT 208 das erste digitale Kombiinstrument mit Hologramm-Optik ein, das auf dem Genfer Autosalon 2019 seine Premiere feierte. Als Teil des einzigartigen 3D i-Cockpit von PEUGEOT zeigt das Kombiinstrument erweiterte Reflexionen an und erzeugt so den Eindruck von 3D-Grafiken.



Das gemeinsam mit dem Konzern PSA in Pionierarbeit entwickelte "3D Blade"-Konzept ist das erste echte 3D-Kombiinstrument in der Automobilindustrie. Das digitale Kombiinstrument von Visteon besteht aus einem hochauflösenden 10,25-Zoll-TFT-(Thin-Film-Transistor)-Monitor für den Hintergrund und einem 7-Zoll-TFT-Display für den Vordergrund, die auf ein semi-reflektierendes Blade projiziert werden. Das hochmoderne Display erzeugt eine 3D-Projektion im Abstand von ca. 15 mm zwischen den vorderen und hinteren Bildern.

"Mit dieser ersten marktreifen Lösung führt Visteon die 3D-Technologie in ein spannendes Fahrzeugsegment im Massenmarkt ein," sagt Loick Griselain, Vice President, Customer Groups bei Visteon. "Ablenkung am Steuer stellt weiterhin eine Herausforderung dar. Das Hervorheben von kritischen Informationen in einer für den Fahrer intuitiven Art ist ein Erfolgsfaktor für die Entwicklung der nächsten Generation der Mensch-Maschine-Interaktion (HMI). Das PEUGEOT 208 Kombiinstrument veranschaulicht wie volldigitale Kombiinstrumente den HMI Entwicklern der Automobilhersteller die Möglichkeit geben, mittels Tiefendarstellung in Displays kritische Informationen für den Fahrer hervorzuheben."

Die Projektion des Kombiinstruments im PEUGEOT 208 bietet Styling-Teams die Flexibilität, mit rotierenden Menüs und Schatteneffekten eine Tiefenwirkung zu erzielen und - was besonders wichtig ist - dem Fahrer relevante Informationen wie beispielsweise Geschwindigkeit und Warnungen zu liefern. Das Display ist außerdem in der Lage, Animationen im aktivierten Fahrerasisstenz-Modus dynamisch vom Vordergrund in den Hintergrund zu übertragen oder 3D-Animationen zu präsentieren, die mit Farben und Oberflächen konfiguriert werden können.

Das 3D-Kombiinstrument im PEUGEOT 208 ist das erste von mehreren Varianten, die in den kommenden Jahren in unterschiedlichen Größenausführungen im Markenportfolio des Konzerns PSA zum Einsatz kommen werden. Das auf der Instrumentenplattform des DS3 CROSSBACK basierende 3D-Kombiinstrument des PEUGEOT 208 verfügt über zwei TFT-Displays mit qualitativ hochwertigen Grafikinhalten mit Animationen und 3D-Inhalten in einer komplexen und kalibrierten mechanischen Struktur, um eine wirklichkeitsnahe Tiefenwahrnehmung zu ermöglichen, ohne den Fahrer abzulenken.

Die 3D-Technologie ist für High-End-Versionen des neuen PEUGEOT 208 verfügbar, während das Einstiegsmodell mit einem analogen Kombiinstrument ausgestattet ist - ebenfalls von Visteon.

Über Visteon

Visteon ist ein globales Technologieunternehmen, das für die weltweit führenden Automobilhersteller innovative Cockpit-Elektronik und Vernetzungslösungen für Fahrzeuge entwickelt, konstruiert und herstellt. Visteon treibt die Entwicklung des intelligenten, lernenden, digitalen Cockpits der Zukunft voran, um die Sicherheit und das Benutzererlebnis zu verbessern. Visteon ist ein führender Anbieter von Cockpit-Elektronikprodukten, darunter digitale Kombiinstrumente, Informationsanzeigen, Infotainment, Head-Up-Displays, Telematiksysteme, der Cockpit-Domain-Controller SmartCore und DriveCore, die Plattform für Autonomes Fahren. Außerdem liefert Visteon auf künstlicher Intelligenz basierende Technologien, Systeme für vernetzte Autos, Cybersicherheit und Innenraumüberwachung sowie eingebettete Softwarelösungen für die Konnektivität von Multimedia-Geräten und Smartphones. Visteon hat seinen Hauptsitz in Van Buren Township im US-Bundesstaat Michigan und beschäftigt ca. 10.000 Mitarbeiter an über 40 Standorten in 18 Ländern. Visteon verzeichnete 2018 einen Umsatz von ca. 3 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.visteon.com .

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2d4f8644-010f-4d84-86b6-041b57c0bc52