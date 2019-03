Berlin (ots) - Die Industrial and Commercial European Factoring GmbH ist neuestes Mitglied im Deutschen Factoring-Verband e.V. Das Unternehmen der Finanz - und Industriegruppe Lippe versteht sich als junges und flexibles Finanzdienstleistungsunternehmen, das einfache und innovative Finanzprodukte vertreibt.



"Mit der Industrial and Commercial European Factoring GmbH kann der Deutsche Factoring-Verband ein weiteres Mitglied zur Stärkung des Mittelstandes begrüßen", kommentiert Michael Menke, Mitglied des Vorstandes, die Neuaufnahme.



Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 45 führende Factoring-Institute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächst neben den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seiner Mitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 45. Jahr des Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.



Die Marktzahlen des Verbandes werden zur Mitgliederversammlung im Mai veröffentlicht.



Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur Industrial and Commercial European Factoring GmbH finden Sie unter: www.factoring.de und www.ice-factoring.com.



