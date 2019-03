München (ots) -



Durch Individualisierung, Globalisierung und demografischen Wandel werden Flexibilität und Akzeptanz von diversen Lebensentwürfen für Arbeitgeber immer bedeutender. Dabei geht es den Unternehmen, die sich um Vielfalt bemühen, schon lange nicht mehr darum, sich einen "sozialen Anstrich" zu verpassen. Die bewusste Förderung von Vielfalt in der Belegschaft durch Diversity Management ist zum Erfolgsfaktor geworden.



Wie eine gelungene Umsetzung in der Praxis aussehen kann, war Thema der gestrigen GWPR Deutschland Veranstaltung bei der Fraport AG. In einer Paneldiskussion, unter dem Motto "welovediversity: Wie FRAPORT eine 'neue Normalität' schafft", gaben Gudrun Müller (Beauftragte für Diversity und Allgemeine Gleichbehandlung, Fraport) und Jürgen Harrer (Leiter Unternehmenskommunikation, Fraport) einen Blick hinter die Kulissen ihres Diversity Managements.



An wenigen Orten trifft die Verschiedenheit in Herkunft, Handeln und Denken der Menschen stärker zusammen, als an einem Flughafen. Umso wichtiger ist es, für einen internationalen Flughafenbetreiber, diese Vielfalt und Verschiedenartigkeit auch in seiner Unternehmenskultur zu fördern und die reichhaltigen Erfahrungen, Perspektiven und Kompetenzen im täglichen Umgang als Grundlage für seine unternehmerischen Entscheidungen zu nutzen. "Firmen, die auf Diversity setzen, konnten neue Kundengruppen erobern, die Arbeitsatmosphäre verbessern und sogar Krankheits- und Fehlzeiten reduzieren", sagt Gudrun Müller.



"Kommunikation spielt bei Diversity Management eine wesentliche Rolle. Die Themen müssen in der richtigen Form über den passenden Kanal an die entsprechende Zielgruppe gebracht werden", erläutert Jürgen Harrer. "Von kleinen News im Intranet bis hin zur Planung einer größeren Kommunikationskampagne, ist da alles dabei. Klingt banal, aber gerade bei unserer Beschäftigungsstruktur ist allein die Erreichung aller schon eine von vielen Herausforderungen."



Die Veranstaltung, die von Edith Stier-Thompson (Geschäftsführerin news aktuell und Gründungsmitglied und im erweiterten Vorstand von GWPR Deutschland) initiiert wurde, stieß im GWPR-Netzwerk auf großes Interesse. Über 50 Frauen aus der Kommunikationsbranche waren der Einladung ins DaVinci-Haus am Frankfurter Flughafen gefolgt und viele von ihnen nutzten die anschließende Q&A-Session für Nachfragen.



Abgerundet wurde der Clubabend beim Get-together in lockerer und entspannter Atmosphäre mit Drinks und intensiven Gesprächen rund um das Thema des Abends.



Über GWPR Deutschland e.V.:



GWPR Deutschland e.V. wurde am 16. Januar 2018 als gemeinnütziger Verein gegründet und ist das deutsche Chapter des seit 2015 existierenden Frauennetzwerks Global Women in PR (GWPR). Ziel von GWPR Deutschland ist es, Frauen zu ermutigen und sie dabei zu unterstützen, Führung in Kommunikationsberufen zu übernehmen. Es werden regelmäßig Treffen und Veranstaltungen angeboten und darüberhinaus Möglichkeiten für einen persönlichen Austausch, firmenübergreifendes Sparring und Mentoring geschaffen.



Mitglied im GWPR Deutschland können Frauen sein aus Kommunikationsberufen ab fünf Jahren Berufserfahrung (assoziierte Mitglieder), bzw. ab zehn Jahren Berufserfahrung (ordentliche Mitglieder) Der GWPR Deutschland e.V. finanziert sich über Mitgliedschaften und Fördermitgliedschaften. Der Mitgliedsbeitrag ist gestaffelt: Mitglieder (ab 10 Jahre Berufserfahrung) zahlen einen Jahresbeitrag von 300 Euro und assoziierte Mitglieder (ab 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung) einen Jahresbeitrag von 100 Euro.



GWPR Deutschland e.V. im Überblick:



Vorstand: Cornelia Kunze (I-sekai, 1. Vorsitzende), Barbara Schädler (E.ON, Stellv. Vorsitzende), Monika Schaller (Deutsche Bank, Schatzmeisterin), Sabia Schwarzer (Allianz, Stellv. Vorsitzende)



Erweiterter Vorstand: Gabi Kaminski (GK-Personalberatung, Ressort Mitgliederwerbung), Susanne Marell (JP|KOM, Ressort Next Gen Leaders), Tina Mentner (Hering Schuppener, Ressort Mentoring), Edith Stier-Thompson (news aktuell, Ressort Events)



Weitere Gründungsmitglieder: Kristina Faßler (WELT), Clarissa Haller (Siemens), Inken Hollmann-Peters (Beiersdorf), Babette Kemper (achtung! Mary), Tina Kulow (Facebook), Anke Schmidt (BASF)



