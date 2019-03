München (ots) - Zu den aktuellen Beratungen des Doppelhaushalts 2019/2020 im Haushaltsausschuss erklärt Eric Beißwenger, Vorsitzender des Arbeitskreises für Umwelt und Verbraucherschutz der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag: "Wir sind uns der Verantwortung für den Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume von Tieren und Pflanzen sowie der Erholungsqualität unserer bayerischen Landschaft bewusst. Deshalb haben wir in Bayern ein deutliches Plus für den Naturschutz und die Landschaftspflege im Haushalt eingeplant. Allein für die Stärkung der Naturparke mit Rangern und neuen Infozentren für Umweltbildung, für Landschaftspflege- und Natur-Tourismus-Projekte sowie den Moorschutz werden zusätzliche 30 Millionen Euro bereitgestellt."



Martin Bachhuber, der Mitberichterstatter zu Einzelplan 12 (Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz) aus dem Haushaltsausschuss ergänzt: "Wir haben ein starkes Vertragsnaturschutzprogramm, nach dem aktuell bereits 95.000 Hektar umweltschonend bewirtschaftet werden. Bis 2030 soll diese Fläche verdoppelt werden. Dafür werden zusätzliche 11,5 Millionen Euro investiert. Auf Initiative der CSU-Fraktion werden für 2019 noch einmal 2,5 Millionen Euro oben drauf gelegt. Kein anderes Bundesland gibt so viel für Ausgleichsmaßnahmen aus wie Bayern."



