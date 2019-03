Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Krone (CZK) konnte zuletzt von den Erwartungen an die Notenbank bezüglich Zinsanhebungen profitieren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies verdeutliche die Bewegung von Mitte Februar bis Anfang März. EUR/CZK sei von 25,88 auf Werte bis 25,57 gefallen. Vor einer Woche scheine sich das Blatt jedoch gewendet zu haben: Schwächere Wirtschaftsdaten vom Haupthandelspartner Deutschland und die gefühlt endlose Brexit-Debatte dürften die Währungshüter der tschechischen Notenbank (CNB) wahrscheinlich nicht veranlassen, in ihrer heutigen Zinssitzung, die fünfte Zinserhöhung seit Juni 2017 vorzunehmen. Der Markt habe dies in den Wechselkursen mit einem Anstieg auf etwa EUR/CZK 25,80 schon vorweggenommen. Hier stelle sich die Frage, ob das Währungspaar aus dem Trendkanal ausbrechen und weiter in Richtung 26,00 tendieren könne. ...

