- Durch den Ausbau seines Geschäfts in GKN Additive Materials und GKN Additive Components kombiniert GKN Additive Material- und Prozesskompetenz, um eine digitale Wertschöpfungskette zu erschließen



Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) - GKN Additive (https://www.gknpm.com/en/our-businesses/gkn-additive/), ein Marktführer im Bereich additive Metallfertigung, und GKN Hoeganaes (https://www.gknpm.com/en/our-businesses/gkn-hoeganaes/), ein weltweiter Marktführer für die Produktion hochvolumiger Pulver für die Pulvermetallurgie (PM) und spezialisierter Pulver für die additive Fertigung, gaben heute ihre Pläne bekannt, ihre Fachkompetenzen in GKN Additive Materials zusammenzuführen GKN Additive Materials ist eine neue Untermarke von GKN Additive, neben der neuen Untermarke GKN Additive Components. Die das aktuelle Prozess- und Bauteilgeschäft zusammenfasst. GKN Additive ist nun als Komplettanbieter vom Pulver zum fertigen Bauteil ideal aufgestellt, um im Bereich additive Metallfertigung zu einem weltweiten Marktführer zu werden.



"Unser gesamtes Unternehmen ist auf die Umwandlung von Pulver in Bauteile ausgerichtet. Pulver ist unser Hauptwerkstoff und das Herzstück aller unserer Geschäftstätigkeiten", so Guido Degen, President Additive Manufacturing bei GKN Powder Metallurgy.



"Unser einzigartiger Vorteil, nämlich Pulver- und Bauteile unter einem Dach zu haben, ermöglicht es uns, internes Prozess- und Materialwissen zu kombinieren, um die Auswirkungen von Materialien in Prozessen besser zu verstehen. Wir können nun fortschrittliche digitale Pulver liefern, die auf Präzision und Funktion spezialisiert sind. Mit zunehmender Bedeutung des Additiven Fertigungsprozesses wird die Fähigkeit, digitale Pulver zu entwickeln und kundenspezifisch anzupassen, neue Märkte erschließen, die Maschinenleistung verbessern und die Kosten für unsere Kunden senken."



GKN Additive steuert eine vollständig digitalisierte Wertschöpfungskette vom Pulver bis zum Bauteil und erfasst in seiner Cloud enorme Mengen interner Daten sowie Feedback von Kunden. Die Datenbank wird vom gesamten weltweiten Drucknetzwerk von GKN Additive genutzt, um neue Wege zu erkunden, robustere Prozesse vorauszuberechnen und die Produktivität sowie Qualität zu erhöhen.



Die Entwicklung zukunftsweisender digitaler Pulver



GKN Hoeganaes erweitert die Materiallandschaft für die Additive Fertigung und alle Unternehmen im 3D-Druck-Bereich, indem es kostengünstige und leistungsstarke Legierungen für den Automobilbau, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und industrielle Märkte entwickelt.



Chris Schade, Director Additive Materials und Site Director Cinnaminson, erklärte: "Wir arbeiten mit unterschiedlichsten Unternehmen zusammen, um maßgeschneiderte Materiallösungen für ihre jeweiligen Anforderungen zu liefern, sodass wir die Additive Fertigung insgesamt voranbringen können. Aktuell entwickelt GKN Additive Materialien für Maschinenlieferanten und Teileproduzenten, und zwar direkt mit Automobilherstellern zusammen.



Diesen Weg hat Hoeganaes bereits auf ähnliche Weise für den konventionellen PM Bereich eingeschlagen, wo wir unser 'digitales Pulvernetzwerk' nutzen, um maßgeschneiderte Legierungen zu entwickeln.



Diese Materialien werden alle konzipiert, um die Vorteile des additiven Prozesses zu nutzen. Wir freuen uns auf die Herausforderung, gemeinsam mit unseren Kunden an der Entwicklung von Materialien zu arbeiten, die speziell für die Additive Fertigung gedacht sind."



"Mit unserem vollständig kontrollierten Veredelungsprozess verfeinern wir ständig unser Portfolio an fortschrittlichen Pulvern für die Additive Fertigung, von niedrig legierten Stählen, Edelstählen, Nickel-, Kupfer-, Aluminium- und Titanlegierungspulvern bis hin zu speziellen neuartigen Pulvern."



Die Stärken von GKN Additive im Pulverbereich sind:



- vollständige Kontrolle über die Pulverherstellung und kundenspezifische Anpassungen - Spitzentechnologie in der Pulverproduktion - weltweit führende Pulverlabore mit Testmöglichkeiten und Metallographie, um Qualität zu gewährleisten - engagiertes Team von Materialexperten mit tiefgreifenden Branchenkenntnissen - interne Prozesskenntnisse von GKN Additive Components



