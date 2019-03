Hamburg/Leer (ots) - // Zentrum Gesundheit zur größten Gruppe von Augenarztpraxen in Niedersachen und Bremen weiterentwickelt // Neuer Eigentümer der Gruppe wird die NORD Holding



Waterland Private Equity ("Waterland") hat seine Mehrheitsbeteiligung an Zentrum Gesundheit verkauft. Käufer ist die NORD Holding Unternehmensbeteiligung GmbH ("NORD Holding"). Zentrum Gesundheit hat sich seit dem Einstieg von Waterland im Jahr 2017 zur größten Gruppe Medizinischer Versorgungszentren (MVZ) im Bereich der Augenheilkunde in Niedersachsen und Bremen entwickelt. Dazu konnten weitere Augenarztpraxen in die Gruppe integriert werden. Zudem hat Zentrum Gesundheit sein medizinisches Behandlungsspektrum gezielt erweitert. Der Praxisverbund erreichte 2018 einen Umsatz von rund 18 Millionen Euro. Ärzte und Management bleiben auch nach der Transaktion als Gesellschafter an der Gruppe beteiligt. Über weitere Details wurde Stillschweigen vereinbart.



Zentrum Gesundheit beschäftigt mittlerweile über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meisten davon Ärzte oder medizinische Fachangestellte. Neben der Umsetzung der Wachstumsstrategie lag der Fokus seit dem Einstieg von Waterland vor allem auf der Sicherung und Weiterentwicklung des hohen Qualitätsniveaus. In enger Zusammenarbeit mit Fachärzten für Augenheilkunde und kaufmännischen Geschäftsführern hat Waterland so einen wertvollen Beitrag für eine bessere Patientenversorgung in der Region geleistet.



"Wir freuen uns, in der NORD Holding einen im Gesundheitswesen erfahrenen Mittelstandsinvestor für Zentrum Gesundheit gefunden zu haben. In den vergangenen zwei Jahren haben wir ein solides Fundament für die weitere Entwicklung des Praxisverbunds gelegt und konnten Zentrum Gesundheit um sieben neue Standorte erweitern. Gemeinsam mit dem Management haben wir so beste Voraussetzungen für den weiteren Ausbau geschaffen", sagt Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland Private Equity.



"Mit Unterstützung Waterlands ist unsere Gruppe gewachsen: Mehr Standorte, mehr Patienten, mehr Mitarbeiter - und gleichzeitig haben wir auch das medizinische Behandlungsspektrum gezielt erweitert. Wir danken dem Waterland-Team für die partnerschaftliche Zusammenarbeit", erklärt Dieter Hagedorn, Augenarzt und geschäftsführender Gesellschafter Zentrum Gesundheit. "Mit der NORD Holding als neuem strategischen Partner wollen wir diesen Weg nun fortsetzen und den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent weiterverfolgen."



Waterland verfügt durch eine klare Investmentstrategie über vielfältige Beteiligungen im Gesundheitswesen. So gehören zum aktuellen Unternehmensportfolio etwa MEDIAN, mit mehr als 120 Kliniken der führende private Rehabilitations-Anbieter in Deutschland, die auf Orthopädie spezialisierte ATOS-Klinikgruppe, der Pflegedienstleister Schönes Leben sowie die Gruppe von Kinderwunsch-Zentren VivaNeo. Auch bei Hansefit, einem führenden Sport-Netzwerkverbund für Firmenkunden mit mehr als 1.400 angeschlossenen Fitness-Studios, ist Waterland mehrheitlich beteiligt.



Über Zentrum Gesundheit



Zentrum Gesundheit ist ein Zusammenschluss erfahrener Fachärzte im Bereich der Ophthalmologie und bietet das gesamte Spektrum der Augenheilkunde aus einer Hand an. Medizinischer Schwerpunkt ist die ambulante Behandlung und operative Versorgung des Grauen Stars, des Glaukoms sowie von diabetischen und altersbedingten Netzhauterkrankungen. Die Gruppe hat über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (darunter mehr als 30 Augenärzte).



Über Waterland



Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum), Belgien (Antwerpen), Deutschland (Hamburg, München), Polen (Warschau), Großbritannien (Manchester), Dänemark (Kopenhagen) und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden 6 Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.



Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt und kam in den vergangenen HEC/Dow Jones Private Equity Performance Rankings regelmäßig unter die Top 3 der weltweit führenden Private Equity-Firmen.



Über die NORD Holding



Mit ihrer 50-jährigen Geschichte und einem verwalteten Vermögen von EUR 2 Mrd. zählt die NORD Holding zu einer der führenden Private Equity Asset Management-Gesellschaften in Deutschland. Der Fokus ist dabei auf die Geschäftsbereiche Direktinvestments und Fund of Fund-Investments gerichtet. Der Schwerpunkt des Direktgeschäfts liegt in der Strukturierung und Finanzierung von Unternehmensnachfolgemodellen, in der Übernahme von Konzernteilen/-tochtergesellschaften sowie in der Expansionsfinanzierung mittelständischer Unternehmen. Im Unterschied zu den meisten anderen Finanzinvestoren, die lediglich zeitlich begrenzte Fonds managen, fungiert die NORD Holding als sogenannter "Evergreen Fund" ohne Laufzeitbeschränkung und investiert aus der eigenen Bilanz. Gegenwärtig ist die Gesellschaft bei über 15 Unternehmen in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland engagiert.



