marktEINBLICKE um 12: DAX weiter auf Stabilisierungskurs, Bayer erneut unter Druck

Das britische Parlament weiß immer noch nicht so recht, was es in Sachen Brexit möchte. Trotz des anhaltenden Chaos rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU bleiben Anleger am Donnerstag ruhig. Der DAX kann am Mittag sogar leicht zulegen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 11.451 MDAX -0,1% 24.665 TecDAX +0,1% 2.687 SDAX +0,5% 10.830 Euro Stoxx 50 +0,1% 3.323

Die Topwerte im DAX sind Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und Covestro. Auch Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) steht erneut im Fokus. Einmal mehr sind es die juristischen Probleme für Monsanto, die den Leverkusenern zu schaffen machen.

