Solutiance AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert - Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet - Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums

28.03.2019 / 12:38

Die Solutiance AG (ISIN DE0006926504), Innovationsführerin für digital basierte Lösungen im Facility Management, hat die am 22. März beschlossene Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich platziert. Die vom Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG als Selling Agent begleitete Platzierung von 453.224 neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von 2,10 EUR je neuer Aktie war dabei deutlich überzeichnet. Unter den Zeichnern sind neben bestehenden Aktionären unter anderem weitere Small Cap Investoren sowie mit der Highrise Ventures GmbH ein ausgewiesener PropTech Investor. Im Zuge der Transaktion, die über die Baader Bank Aktiengesellschaft, Unterschließheim, abgewickelt wird, erhöht sich das Grundkapital der Solutiance AG um nominal EUR 453.224 auf EUR 4.985.468. Mit dem Bruttoemissionserlös in Höhe von 0,95 Mio. Euro werden die Entwicklung und Markteinführung weiterer digital basierter Lösungen und damit das weitere Wachstum der Solutiance AG finanziert. Die neuen, jungen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnanteilsberechtigt und werden unter der ISIN DE000A2TSHJ2 / WKN A2T SHJ im Freiverkehr der Börse Berlin in den Handel aufgenommen. Am 3. Tag nach der Hauptversammlung der Gesellschaft, die für den 24. Juni 2019 geplant ist, erfolgt die Gleichstellung der neuen, jungen Aktien mit der Stammgattung und damit die Einbeziehung in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börsen Stuttgart und Berlin. Der Auftragseingang und das vorläufige Ergebniss für das erste Quartal 2019 werden am 17. April 2019 veröffentlicht.

28.03.2019

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Solutiance AG
Wetzlarer Str. 50
14482 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 - 331 867193 - 00
Fax: +49 - 331 867193 - 99
E-Mail: investor-relations@solutiance.com
Internet: www.solutiance.com
ISIN: DE0006926504
WKN: 692650
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart