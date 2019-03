In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Bayer, Infineon, BYD, Tesla und Daimler. Befreiungsschlag bei Wirecard: Nach der weitgehenden Entlastung hat die Aktie kräftig zugelegt. Auch die Analysten sind wieder zuversichtlicher gestimmt. Bleibt die Frage, wie weit die Erholung geht - und wie lange sie dauert. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die sich weiter im freien Fall befindende Bayer-Aktie, um die Gewinnwarnung bei Infineon, gute und schelchte Nachrichten für BYD, den erstaunlichen Erfolg von Tesla in Europa und um den neuen Daimler-Deal mit Geely. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.