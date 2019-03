Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901) hat im Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatz von 653,3 Mio. Euro (2017: 599,4 Mio. Euro) und

einem operativen Ergebnis (EBIT) von 53,7 Mio. Euro (2017: 49,2 Mio. Euro) alle Unternehmensziele erreicht oder übertroffen. Auf Grund dieser positiven Entwicklung und der äußerst soliden Finanzposition des Unternehmens werden Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung die bereits zehnte Dividendenerhöhung in Folge vorschlagen: 1,95 Euro je Aktie (Vorjahresdividende: 1,85 Euro). Auch im Geschäftsjahr 2019 will CEWE weiter wachsen: Der Umsatz soll auf 655 bis 690 Mio. Euro ansteigen, das EBIT auf 52 bis 58 Mio. Euro zulegen. Damit soll 2019 der EBIT-Ergebniskorridor um rund 4 Mio. Euro über der Zielsetzung für das Vorjahr liegen. "Wir sehen das Ergebnis einer einfachen und zugleich überzeugenden Strategie: Zufriedene Kunden, die wiederbestellen und uns weiterempfehlen, machen die Marke und unser Unternehmen wertvoller. Diese Grundidee werden wir auch künftig konsequent weiterverfolgen und planen damit den Unternehmenswert und die Dividende weiter zu steigern", so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA, in der heutigen Bilanzpresse- und Analystenkonferenz von CEWE in Frankfurt am Main.

CEWE mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung

Der CEWE-Umsatz stieg im Jahr 2018 um 9,0 % auf 653,3 Mio. Euro (Vorjahr 2017: 599,4 Mio. Euro) und erreichte damit den Zielkorridor von 630 Mio. Euro bis 665 Mio. Euro. Insbesondere das CEWE FOTOBUCH legte im Jahr 2018 spürbar zu. "Die Kraft unserer Marke, die für Innovation, benutzerfreundliche Services und Produktqualität steht, hat sich im Wettbewerb durchgesetzt", so Dr. Christian Friege.

Konzern-EBIT steigt an oberes Ende des Zielkorridors

Zum Umsatzwachstum trugen auch die akquirierten Unternehmen Cheerz und LASERLINE bei. Obwohl diese noch geplant negative Beiträge zum Konzern-EBIT lieferten, hat CEWE das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2018 um 9,2 % auf 53,7 Mio. Euro gesteigert (2017: 49,2 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...