München (pta026/28.03.2019/12:19) - München, den 28. März 2019 - Die Signature AG (DE000A2DAMG0) gibt hiermit die vorläufigen Zahlen der Signature AG Unternehmensgruppe für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 bekannt. In den Konsolidierungskreis sind die Signature AG selber als auch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Capital Lounge GmbH mit einbezogen. Die neunzigprozentige Tochtergesellschaft friends & equity GmbH wurde auf Grund fehlender Aktivität nicht in den Konsolidierungskreis aufgenommen.



Nach derzeitigem Stand konnten die Umsatzerlöse der Unternehmensgruppe um 158 Prozent auf 384 TEUR gesteigert werden (Vorjahr 149 TEUR). Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich von -118 TEUR in 2017 auf 59 TEUR in 2018.



Die Capital Lounge GmbH konnte 329.400 Euro (Vorjahr: 136.360 Euro) und die Signature AG konnte 54.600 Euro (Vorjahr 12.400 Euro) zum konsolidierten Umsatz beitragen. Auf der Ertragsseite konnte die Capital Lounge GmbH Ihr Ergebnis vor Steuern von -33.345 Euro auf 80.000 Euro verbessern. Die Signature AG reduzierte Ihren Verlust im selben Zeitraum von -84.570.96 in 2017 auf -20.995 in 2018. 43,75 Prozent der Erlöse wurden im Bereich der Börsengänge erwirtschaftet, 6,25 Prozent im Bereich der Investor Relations. Die verbleibenden 50 Prozent der Erlöse wurden in den Bereichen Unternehmensbewertung und -beratung, ICOs und Roadshows / Vermittlung von Invesotren generiert.



39 Prozent der Umsätze wurden mit inländischen Emittenten, 56 Prozent mit Emittenten aus dem europäischen Ausland und die verbleibenden fünf Prozent mit Emittenten außerhalb Europas erwirtschaftet.



Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand eine weitere Steigerung der Umsätze als auch des Ergebnisses.



Über die Signature AG Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.



Aussender: Signature AG Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 89 327 926 701 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de



ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, München



