Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta027/28.03.2019/12:20) - Die AEE Ahaus-Enscheder AG erwartet aus einer einmaligen Provisionseinnahme einen positiven Ergebniseffekt in Höhe von rund 300 TEUR, der voraussichtlich im 1. Halbjahr 2019 ergebniswirksam werden wird. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand der AEE trotz des weiterhin herausfordernden Kapitalmarkumfelds derzeit von einem deutlich positiven Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 aus.



(Ende)



