Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien aus China und Japan verzeichneten während der asiatischen Handelszeiten deutliche Kursverluste, während die Aktien in Australien zulegen konnten, so die Experten von XTB. Der Beginn der Sitzung in Europa könne jedoch als gemischt bezeichnet werden. Die Aktien in Spanien, Italien und Russland hätten sich unterdurchschnittlich entwickelt, während die britischen und portugiesischen Unternehmen am stärksten zugelegt hätten. ...

