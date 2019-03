Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer nach einer Schlappe in einem Glyphosat-Prozess auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Nach dem für Bayer negativen Ausgang der ersten Prozessphase überrasche die Niederlage nicht, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In ähnlichen Fällen seien die zunächst verhängten Schadenersatzzahlungen später deutlich reduziert worden. Zudem erschienen die Risiken viel zu sehr in den Bayer-Kurs eingepreist. Mayer hält es weiterhin für möglich, dass Bayer nach den Kursverlusten zum Ziel aktivistischer Investoren oder gar zu einem Übernahmeziel wird./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 08:51 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-03-28/12:52

ISIN: DE000BAY0017