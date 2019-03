Bonn (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Inflationsrate hat im Februar wieder etwas zugelegt, nachdem sie in den Monaten zuvor, bedingt durch einen Verfall des Ölpreises, stark gesunken war, so die Analysten von Postbank Research. Für März würden sie mit einer weitgehenden Stabilisierung auf dem erreichten Niveau rechnen. Ein leicht preistreibender Effekt dürfte dabei vom Ölpreis ausgegangen sein, der in diesem Jahr von Februar auf März etwas gestiegen sei, während er im entsprechenden Vorjahreszeitraum nahezu stagniert habe. Die Teuerung in Deutschland könnte sich deshalb im März geringfügig von 1,5% auf 1,6% beschleunigt haben. (28.03.2019/alc/a/a) ...

