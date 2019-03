Neuer Guide und neues Video unterstützen Hersteller bei der Wahl der richtigen Dosierungssysteme und der Feinabstimmung von Verfahrensanpassungen für eine erfolgreiche Cyanacrylat-Dosierung.

Nordson EFD, ein Unternehmen von Nordson (NASDAQ:NDSN), der führende Hersteller von Dosierungssystemen für präzises Auftragen von Flüssigkeiten ist erfreut, einen neuen Guide und ein neues Video vorzustellen. Der Inhalt informiert Hersteller darüber wie bei der Dosierung von schwierigen Cyanacrylaten (auch bekannt als CA, Super- oder Sekundenkleber), eine bessere Kontrolle, für einen höheren Produktionsdurchsatz, bei geringerer Nachbearbeitung und Flüssigkeitsverlust zu erzielen ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190328005018/de/

Der neue Guide zur Dosierung von Cyanacrylat enthält detaillierte Informationen über die Eigenschaften dieses schnell aushärtenden Materials und welche Vor- und Nachteile bei der Herstellung damit verbunden sind. Die Wahl der richtigen Dosierungssysteme und -komponenten ist maßgeblich für den Erfolg, ebenso die Produktionsbedingungen, einschließlich adäquater Inbetriebnahme und Instandhaltungsmaßnahmen.

Das neue Video, 9 Tipps für eine störungsfreie Dosierung von Cyanacrylat, enthält nützliche Tipps wie Feuchtigkeit, die Anwendungsgenauigkeit und -konsistenz stören kann, vermieden werden kann.

Bei der Dosierung von Cyanacrylaten (CA) entsteht die größte Haftung meist durch die geringst angewendete Menge. Darum ist es wichtig, die genaue Kontrolle über die Menge des aufgetragenen Materials zu haben.

"Wir hoffen, dass diese Informationen unseren Kunden dazu dienen ein besser kontrollierbares CA-Dosierverfahren zu erhalten und sie dabei unterstützt, Produktionsziele zu erfüllen", so Gil Parenteau, Manager of Sales and Tech Services bei Nordson EFD. "Unser neuer Cyano-Guide und unser neues Video zeigen zudem die Anwendungsexpertise, über die Nordson EFD verfügt und die EFD zu einem idealen Kooperationspartner für herausfordernde Dosierprojekte macht.

Über die Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Materialen, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dosiersysteme sorgen für die wiederholgenaue Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson uf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

