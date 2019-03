Unterföhring (ots) -



Das ist Deutschlands wohl süßeste Schulklasse: Hundewelpen wie Dackelmädchen Lotte und der kleine Mischling Gustav haben ihre neuen Familien voll im Griff. An der Leine zerren, auf den Teppich pieseln oder die Couch anknabbern machen eben richtig Spaß - und außerdem wissen es die Kleinen ja noch nicht besser. Doch ab Sonntag, 31. März 2019, um 17:20 Uhr, beginnt für sechs kuschelige Welpen der Ernst des Hundelebens. Denn dann ruft "Der Welpentrainer" auf sixx zum Unterricht! Jede Woche empfängt Hundetrainer André Vogt die verspielten Hundekinder in seinem Welpen-Schul-Loft in Köln-Ehrenfeld. Vom verwöhnten Rauhaardackel-Mädchen bis zum Mischlings-Welpen aus dem Tierschutz - in der Hunde-Kita treffen Vierbeiner mit ganz unterschiedlichen Geschichten und Hunde-Besitzer mit individuellen Ansprüchen und Persönlichkeiten aufeinander. Stubenreinheit, Leinenführigkeit, Gehorsam, Autofahren, Tierarztbesuche, Ausflüge in die Stadt ... Jeder Welpe hat unterschiedliche Challenges, eine eigene Persönlichkeit und braucht individuelle Ansprache - und gleiches gilt natürlich für die jeweiligen Frauchen und Herrchen. Denn wie bei Menschen-Eltern hat Mann/Frau individuelle Vorstellungen von der Erziehung. Da bleiben Pannen und Chaos, aber auch jede Menge tierischer Spaß nicht aus.



Hundetrainer André Vogt: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Insbesondere in der Welpen-Phase ist die Erziehung noch leicht umzusetzen. Wenn man bedenkt, dass ein Hund 12 bis 16 Jahre alt wird, macht es auf jeden Fall Sinn, sich gleich zu Beginn um die Erziehung und die Prägung zu kümmern. Zum Beispiel beeinflussen gut aufgebaute Welpen-Spielstunden das Sozialverhalten der Tiere extrem positiv." Traumhund oder Problemfall: Wie werden sich die sechs kuscheligen Fellnasen - und ihre Besitzer - entwickeln? Im Online-Quiz "Welpenschule" können alle Hunde-Fans spielerisch zum Hunde-Profi werden. Bei den Trainingsfragen können die sixx-User fleißig Leckerlis zur Belohnung sammeln. TV-"Welpentrainer" André Vogt und die Welpen Sammy, Käthe, Lotte & Co. führen durch das Quiz unter: www.sixx.de/welpenschule.



"Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!" Sonntag, 31. März 2019, immer um 17:20 Uhr, auf sixx



