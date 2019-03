Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Porsche SE mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Das operative Umfeld für die wichtigste Beteiligung Volkswagen dürfte solide bleiben, was das Gewinnwachstum von Porsche stütze, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000PAH0038

AXC0232 2019-03-28/13:25