7 Abstimmungen auf 1 Schlag - alles nur Probe? Oder was bringt das Ganze? Gibt es einen Plan B? Tritt Theresa May zurück?



Ist es jetzt der 12. April, an dem Großbritannien die EU verlässt? Oder doch nicht? Oder nie nicht? Welche Aussagekraft haben diese sieben Probe-Abstimmungen? Wie ist der Fahr- bzw. Zeitplan? Gibt das Pfund nach in dieser Unsicherheit? Fragen von Antje Erhard an Michael Blumenroth, Deutsche Bank