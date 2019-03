Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der den Konsumgüterkonzern kontrollierende Großaktionär Maxingvest sollte Beiersdorf von der Börse nehmen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von einer Börsennotierung profitiere der Nivea- und Tesahersteller nicht besonders und auch finanziell sollte ein Rückzug nicht sehr schmerzhaft sein./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005200000