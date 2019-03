Mit einem Minus von gut zehn Prozent trägt die Aktie von SMA Solar am Dienstag die rote Laterne im SDAX. Die Zahlen des Solarkonzerns zum abgelaufenen Geschäftsjahr kommen am Markt nicht gut an, vor allem der hohe Verlust vergrault die Anleger. Die Erholungsbewegung der vergangenen Wochen ist damit vorerst Geschichte.

