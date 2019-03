Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. "Aus der Cloud strahlt es wieder", schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie über den für den IT-Dienstleister so wichtigen Geschäftsbereich. Der Weg zu wiederkehrenden und dabei hochprofitablen Umsätzen mit Software-Lösungen aus dem Internet (Cloud) sollte die Neubewertung der Papiere maßgeblich antreiben./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 09:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 09:47 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005419105