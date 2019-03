Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB (ISIN: DE0006292006) wird die Dividende um 60 Prozent reduzieren. So sollen nach 7,50 Euro im Vorjahr nun 3 Euro an die Stammaktionäre ausbezahlt werden. Beim derzeitigen Kursniveau von 300,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 1,00 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 4. April 2019 statt. Die Vorzugsaktionäre erhalten 3,38 Euro (Vorjahr: 7,76 Euro). Wie ...

