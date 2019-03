Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben ihre Erholungsrally im Februar fortgesetzt, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniGlobal (ISIN DE0008491051/ WKN 849105).Im Monatsvergleich habe der MSCI World/Index in lokaler Währung um 3,2 Prozent zugelegt. In den USA habe sich der marktbreite S&P 500-Index um 3,0 Prozent gesteigert. Erleichternd habe die Nachricht des US-Präsidenten Donald Trump gewirkt, dass bedeutende Fortschritte im Handelsstreit mit China gemacht würden. Angesichts der Gespräche habe Trump die Frist, nach deren Ablauf Strafzölle auf chinesische Waren drastisch erhöht werden könnten, auf unbestimmte Zeit verschoben. Zunächst sollte eine Frist Anfang März ablaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...