Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat KWS Saat von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Sein weiterhin gültiges Kursziel von 60 Euro sei erreicht worden, begründete Analyst Christian Faitz das neue Votum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-03-28/14:10

ISIN: DE0007074007