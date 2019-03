Die Stadler Spedition in Kellmünz an der Iller ist internationaler Transporteur und modernes Logistikunternehmen für nationale und internationale Verkehre, Luftfracht, Seefracht u.v.m. Um ihre Kapazitäten zu erweitern, wurde bei Heinkel Modulbau aus Blaubeuren ein neues Bürogebäude in Modulbauweise in Auftrag gegeben. In nur wenigen Wochen Bauzeit hat Heinkel Modulbau das 200 qm große Bürogebäude realisiert und neue, vollständig klimatisierte Räumlichkeiten mit Sozialräumen, einem Aufenthaltsraum für Fahrer einschließlich Dusch-WCs sowie Sanitäranlagen für Angestellte geschaffen. Um notwendige Erweiterungen zügig realisieren zu können, wurde bereits eine mögliche Aufstockung des Bürogebäudes vorbereitet. Sollten sich die Anforderungen an den Standort einmal ändern, dann kann es auch abgebaut und anderweitig aufgebaut werden. Hier bekommt das Wort Nachhaltigkeit eine ganz neue Bedeutung. Das Bürogebäude der STADLER SPEDITION auf einen Blick: - Bürogebäude mit Sozialräumen und Fahrer-Aufenthaltsraum inkl. Dusch-WC - Nutzfläche ca. 200 qm - Aufstockung vorbereitet - Fassade: Alu-Sinuswelle (Farbe Graualuminium) - Heizung mit Wärmepumpe inkl. Klimatisierung Weitere Informationen: Heinkel Modulbau GmbH Jochen Daur Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-13 E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das junge Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Container-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2015 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2019 08:44 ET (12:44 GMT)