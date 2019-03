Der Medizingerätehersteller Aesculap hat im vergangenen Jahr vor allem in China gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz sei dort im zweistelligen Bereich jenseits der 10 Prozent gestiegen, sagte Vorstandschef Joachim Schulz am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz in Tuttlingen. Konkrete Zahlen nannte er allerdings nicht. Insgesamt stiegen die Erlöse von Aesculap demnach im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent auf rund 1,82 Milliarden Euro. Das Unternehmen habe jedoch in erheblichem Maße mit Währungsverschiebungen zu kämpfen, sagte Schulz.

Zum Gewinn machte Aesculap ebenfalls keine genauen Angaben. "Wir konnten das Ergebnis aber deutlich mehr als den Umsatz steigern", sagte Schulz. Das Unternehmen sei damit die ertragsstärkste Sparte der B.Braun Melsungen AG, zu der Aesculap seit 1976 gehört. Der Spezialist für Operationstechnik und Gesundheitsgüter beschäftigt weltweit rund 12 600 Mitarbeiter, davon etwa 3600 in Tuttlingen.

Für 2019 rechne er ebenfalls mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum, sagte Schulz weiter. Ziel sei es, das Kostenwachstum deutlich unter dem Umsatzwachstum zu halten. Eine Herausforderung seien dabei unter anderem steigende Personalkosten sowie eine Zunahme regulatorischer Anforderungen./kst/DP/mis

AXC0257 2019-03-28/14:14