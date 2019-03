Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die Biotest Gruppe (ISIN: DE0005227235) in den fortgeführten Geschäftsbereichen Umsatzerlöse in Höhe von 400,3 Mio. EUR nach 378,1 Mio. EUR im Jahr zuvor.

Das entspricht einem Umsatzanstieg von 5,9%. Alle Vertriebsregionen verzeichneten im Jahr 2018 für die Umsatzerlöse Zuwachsraten im einstelligen Prozentbereich. Das EBIT in den fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 10,6 Mio. EUR nach -9,3 Mio. EUR im Vorjahr. Das Vorjahres-EBIT in Höhe von -9,3 Mio. EUR war durch den Rückruf eines Präparats belastet. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche der Biotest Gruppe ergab sich daraus ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von -6,0 Mio. EUR nach -26,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das EBT des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs lag im Geschäftsjahr 2018 bei 194,6 Mio. EUR nach 12,9 Mio. EUR im Vorjahr aufgrund der Verkaufserlöse der Plasmapheresezentren in den USA.

Das Ergebnis nach Steuern der fortgeführten Geschäftsbereiche lag bei -12,9 Mio. EUR nach -16,4 Mio. EUR im Jahr 2017. ...

